Rabhadh mun Ghàidhlig an Dùn Èideann

Bha aithisg a chaidh air am beulaibh air moladh a dhol gu co-chomhairle air planaichean gus aonadan Gàidhlig a stèidheachadh ann am bun-sgoiltean Prestonfield is Carrick Knowe, is beachdan a shireadh air àrd-sgoil Ghàidhlig ann an Liberton no Craigmillar.