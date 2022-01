Luchd-taic euslainteach às na h-Eileanan fon phrosbaig

Tha seo as dèidh do bhall pàrlamaid Albannach nan Eilean Siar, Alasdair Allan, dragh a thogail ann am Pàrlamaid na h-Alba mu mar a tha taic-airgid ga dhiùltadh do dhaoine a tha airson siubhail còmhla ri euslaintich gu tìr-mòr.