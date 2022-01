Buidseat High Life na Gàidhealtachd £2.4m thairis

Tha lùghdachadh mu £1m a-nis air tighinn air an tomhais sin, is thèid innse do chomhairlichean aig coinneimh de Chomataidh an Stòrais Diciadain gu bheil a' bhuidheann a' feuchainn ri barrachd shàbhalaidhean a dhèanamh, ach gum bi aig a' Chomhairle ris an toll a lìonadh air a' cheann thall.