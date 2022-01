Tobar Chlùdaidh Poll Lòchaidh air a 'sgioblachadh'

"Tha an làrach gu math cudromach, ann an iomadh dòigh, do mhòran dhaoine, agus bidh sinn a' feuchainn ri bhith mothachail dhan sin. Bidh an luchd-obrach againn a' tighinn bho àm gu àm gus na clùdan as mì-iomchaidh a' thoirt a-nuas."