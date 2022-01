Draghan mu sheirbheis mhàthaireachd Ghallaibh

Tha buidheann-iomairt slàinte ann an Gallaibh air draghan a thogail mu sheirbhisean màthaireachd na sgìre às dèidh mar a nochd rabhadh bho luchd-obrach an NHS air an t-seachdain-sa chaidh gum biodh cus phàistean ùra air am breith aig Ospadal an Ràthaig Mhòr an Inbhir Nis.