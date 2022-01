Dùil ri bhòt air co-chomhairle FTMG an Dùn Èideann

Ann an litir ùr às dèidh coinneimh leis a' Chomhairle Diardaoin, thog Rùnaire an Fhoghlaim ceistean mu cuin a bhiodh làrach aig seann Ospadal Rìoghail Bhictoria ri fhaighinn, is cosgaisean a bhiodh na lùib, is thuirt an litir ged a tha an Riaghaltas deònach obrachadh còmhla ris a' Chomhairle air sgrùdadh mu làraichean ann am meadhan a' bhaile, gu bheil iad mothachail gu bheil an t-ùghdarras gu làidir den bheachd nach eil làraichean eile ann.