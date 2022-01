Plana màthaireachd ga chàineadh

Tha àrd luchd-obrach aig Ospadal an Ràthaig Mhòir ag ràdh gum biodh fada cus obrach an lùib phlanaichean sam bith airson cuid de naoidheanan sgìre Mhoireibh a bhith air am breith ann an Inbhir Nis, agus gum biodh cunnart mòr ann do shàbhailteachd.