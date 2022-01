Sgeama-ceadachaidh air àitichean-fuirich san Damhair

"Tha sinn ag aithneachadh cho cudromach 's a tha àitichean-fuirich air màl ghoirid do thurasachd is luchd-obrach, is na buannachdan a th' ann do dhaoine leis a bheil na h-àiteachan sin, luchd-tadhail agus an eaconomaidh san fharsaingeachd", thuirt Rùnaire an Taigheadais, Shona Robison