'Seasaibh airson a' Choimisein'

"Bho thùs b' e an Riaghaltas a bha a' taghadh cò bha a' dol air Coimisean na Croitearachd, ach às dèidh an sgrùdaidh as motha am measg chroitearan bho àm Napier, fhuair croitearan bho 2011 an cothrom a' mhòr-chuid de na coimiseanairean a thaghadh", thuirt cathraiche Chaidreachas na Croitearachd, Dòmhnall MacFhionghain.