Seirbheis RNLI an t-Òib gus tòiseachadh a-rithist

"'S e an roghainn ris an do ghabh muinntir an àite, 's e bàta nas lugha a thoirt a-steach dhan stèisean an seo is tha sinn uabhasach toilichte fàilte a chur air a' bhàta sin, agus na cothroman sàbhalaidh beatha a bheir am bàta sin, tha sinn an dòchas, dhan sgìre", thuirt i.