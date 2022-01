Bùth-obrach gus boireannaich a bhrosnachadh seasamh 'son na Comhairle

Tha Comhairle nan Eilean Siar agus a' bhuidheann Elect Her a' cumail bùth-obrach air loidhne oidhche Mhàirt 'son taic is fiosrachadh a thoirt seachad do bhoireannaich a tha a' beachdachadh air an ainm a chur air adhart mar thagraichean.