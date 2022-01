Celtic Connections gu bhith "measgaichte" ri linn Chovid

Bha dùil gum biodh an fhèis air ais dhan àbhaist, ach le sgapadh Covid agus riaghailtean na tine an Alba an-dràsta, cha bhi ach glè bheag de luchd-amhairc an làthair nuair a thòisicheas an fhèis Diardaoin seo tighinn, 's tha iad air grunn chuirmean a chur dheth buileach.