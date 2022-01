Adhartas an Siorrachd Rinn Friù an Ear

"Tha còignear ann airson tòiseachadh ann an 2023 is tha sin a' ciallachadh gu bheil iad a-nise air a dhol air adhart dhan dàrna ìre, an làn-sgrùdadh, far am bi iad a' coimhead air cùisean ann am barrachd doimhneachd is feumaidh iad beachdan fhaighinn bho dhiofar bhuidhnean", mhìnich Magaidh Wentworth bho Chomann nam Pàrant Nàiseanta.