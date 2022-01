Rabhadh mu bhochdainn air a' Ghàidhealtachd

Thuirt a' bhuidheann gu bheil an t-uabhas dhaoine - "maoim-sneachda" de dhaoine mar a chuir iad fhèin e - ag iarraidh taic bhuapa an co-cheangal ri trioblaidean cosnaidh, fiachan, slàinte-inntinn agus cosgaisean bìdh is connaidh.