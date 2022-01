Muinntir na Hearadh ag iarraidh làn-sheirbheis aiseig

Tha a' chompanaidh aiseig ag ràdh gun cosgadh e mu £800,000 seirbheisean aiseig a thoirt air ais eadar Ùige agus an Tairbeart gu mar a bha iad ann an 2019, ach tha Companaidh Leasachaidh na Hearadh ag ràdh nach eil sin a' toirt a-steach an airgid a bharrachd a gheibheadh CalMac le deic a' mhezzanine air a cleachdadh air gach seirbheis. Tha a' chompanaidh leasachaidh ag ràdh gun toireadh sin a-steach còrr is £400,000.