£75millean do ghnìomhachas an iasgaich

Ach rinn riaghaltas na h-Alba càineadh air an naidheachd agus iad ag ràdh seach gu bheil iasgach na chùis airson pàrlamaid Holyrood, gum bu chòir dha a bhith an urra ri ministearan Albannach roghnachadh càit am bu chòir maoineachadh sam bith a dhol.