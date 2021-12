Afganaich Urras Linda Norgrove air cò-dhùnadh fuireach an Leòdhas

Bha an cathrannas - le pàrantan Linda aig an stiùir - a' cumail taic ri boireannaich agus clann-nighean ann an Afganastan, agus bha dragh orra mu shàbhailteachd an luchd-obrach agus an teaghlach an dèidh do na Taliban smachd a ghabhail air an dùthaich a-rithist.