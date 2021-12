Deasbad a' leantainn mu structar Comhairle na Gàidhealtachd

Bhòt an ceathrar chomhairlichean ann an Uàrd Eilean a' Cheò na aghaidh is thug dithis dhiubh, Iain Fionnlastan is Calum Rothach, atharrachadh air adhart gum bu chòir co-chomhairle is deasbad ceart a chumail an toiseach, agus nach e seo an t-àm a dhol dhan Riaghaltas.