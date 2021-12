"Feumar gluasad air adhart" le foghlam Gàidhlig

Thuirt Comhairle Dhùn Èideann gu bheil cruaidh fheum aca gluasad air adhart gus na geallaidhean aca a thaobh foghlam Gàidhlig a leasachadh, is gur e sin a tha a' fàgail gu bheil iad an dùil co-chomhairle fhoirmeil a thòiseachadh an ath-mhìos.