Comhairle na Gàidhealtachd ag iarraidh barrachd airgid bhon Riaghaltas

Thuirt an Comh. Mairead NicDhaibhidh cuideachd gu bheil a' Chomhairle air an aon ràmh ri COSLA a tha ag ràdh gum bu chòir do chomhairlean barrachd airgid fhaighinn an dèidh dhan phandemic buaidh mhòr a thoirt air na coimhearsnachdan as bochda.