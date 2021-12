Gainnead Eileanach air bòrd-stiùiridh ChalMac ga chàineadh.

"Is beag an t-iongnadh nach eil tuigse aig luchd-stiùiridh na companaidh seo air an t-suidheachadh sna h-eileanan nuair a tha iad uile cho fad air falbh bho na sgìrean air a bheil na beachdan agus na roghainnean aca a' toirt buaidh.