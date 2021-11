Leigeadh às casaidean droch-dhìol chloinne an aghaidh sheann shagairt

Bhathar a' cumail a-mach gun do thachair seo aig dà sgoil-chòmhnaidh Chaitligeach - Abaid Chille Chuimein air a' Ghàidhealtachd agus Sgoil Ullachaidh Carlekemp ann an Lodainn an Ear - eadar 1955 agus 1988.