Fear a bha na mhinistear ag aideachadh ri aona chasaid na aghaidh

Chaidh fàgail air Mgr MacDhòmhnaill, a bha na leas-mhinistear ann an Eaglais Shaor a' Bhac ann an Leòdhas gu 2018, gun do chruthaich e cunntasan fuadain air na meadhanan sòisealta airson toirt air triùir bhoireannach iomhaighean pearsanta no "intimate" a chur thuige eadar 2010 agus 2015.