Plana leasachaidh ùr do dh'Inbhir Nis

Ach thathas a' cumail a-mach nach eil an sin ach toiseach-tòiseachaidh, is iad ag amas air pròiseactan is leasachaidh eile a thàladh daoine gu meadhan a' bhaile, is gur e àite sàbhailte is tarraingeach a bhiodh ann far am biodh daoine 'son ùine a chur seachad is airgead a chosg.