Drew Hendry ga dhìon fhèin

Chaidh innse dhan BhBC gun robh Mgr Hendry, a tha a' riochdachadh Inbhir Nis, Inbhir Narann, Bàideanach is Srath Spè, is ball SNP Ghlaschu an Ear, Dàibhidh Linden, is am ball Làbarach 'son Warrington a Tuath, Charlotte Nichols, ag òl mus deach iad air a' phlèana agus air an turas, is gun robh smùid orra nuair a ràinig iad Gibraltar.