Plana airson nam meadhanan Gàidhlig

"Tha an Lèirsinn seo na Mhapa Slighe airson an dearbh rud sin a dhèanamh. 'S e moladh seilbheachd a th' ann a tha a' dealbhachadh mar as urrainn do na meadhanan Gàidhlig ceangal a dhèanamh le gach roinn den luchd-amhairc agus a bhith mar inneal airson fàs anns a' chànan againn, sna coimhearsnachdan againn agus na h-eaconamaidhean againn.