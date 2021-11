Teagamh mu bhòt air màl ghoirid

Tha dragh ann gu h-àraid mu aon chomhairliche a thug an gluasad air adhart 's a tha an sàs ann an trì companaidhean a tha a' leigeil àiteachan-fuirich a-mach do luchd-turais, ged a tha esan ag ràdh gum bi e a' leigeil seachad nan companaidhean sin an ath-bhliadhna.