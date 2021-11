"Ar Tìr, ar Teachd" aig COP26

"Ach tha mi a' smaointinn gu bheil ceangal làidir eadar na 's urrainn fearann coimhearsnachd a dhèanamh agus dha daoine às an àite fhèin, daoine dùthchasach dh'fhaodadh tu a ràdh, an ceangal a th' acasan ris an talamh agus an tuigse a th' aca ri fearann agus ri talamh. Na rudan beaga as urrainn dhuinn a dhèanamh mar choimhearsnachd mar phàirt dhen an dealbh mhòr.