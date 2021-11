Staing na h-àrainneachd is staing na slàinte

Thuirt e cuideachd: "Tha mi a' smaoineachadh a-nis gu bheil luchd-saidheans agus luchd-eòlais air tòiseachadh air rannsachadh air mar a tha an saoghal beò anns an fharsaingeachd agus na rudan a tha sinn a' dèanamh nach bu chòir dhuinn a bhith a' dèanamh agus mar bu chòir dhuinn a bhith ag atharrachadh ar dòigh làitheil agus ar dòigh-obrach cuideachd - càite am bu chòir an t-airgead a bhith air a chur agus dè na rudan a bu chòir dhuinn a bhith a' tòiseachadh air às ùr agus ag ionnsachadh do dhaoine òga cuideachd."