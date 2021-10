Dùbhlain nàiseanta aig co-labhairt eadar-nàiseanta

Cha bhiodh e fior a ràdh nach eil an àrainneachd air a bhith na phrìomhachas gu ìre air choireigin do Merkel agus a pàrtaidh, ach thig i a Ghlaschu às dèidh taghadh anns an do cho-dhùin luchd-bhotaidh gun robh tuilleadh ri dhèanamh. Thig i dhan bhaile cuideachd mar sheansalair aig nach eil cumhachd mòran a dhèanamh. Thathar an dùil gurr ann aig Olaf Scholz aig an SPD a bhios an dùbhlan sin.