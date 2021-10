Bann-leathann fìor luath a-nis an cuid de sgìrean dùthchail

Chaidh mu 3,600 dachaigh agus gnothachas a chomharrachadh air a' Ghàidhealtachd, ann am Moireibh, Peairt is Ceann Rois, timcheall air Obar Dheathain agus sgìre Aonghais is iad aig an ìre seo gun bhann-leathann fìor luath - sin nas ìsle na 30 megabit gach diog.