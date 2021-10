An aghaidh cuan de thrioblaid

Nam òige, bha sanasan air an telebhisean a' feuchainn ri toirt oirnn nas lugha chumhachd a chleachdadh. "When you boil a kettle for tea. When you run a bath - you use energy..." Chan eil guth air sin an-diugh, 's gaidseatrachd an làimh a h-uile duine. 'S dòcha gur mithich dhuinn sin fheuchainn uair eile cuideachd.