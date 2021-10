Beachdan air màl goirid gan sireadh

"Ach 's e na tha a dhìth, na daoine a bhios a' tighinn thugam gu neo-fhoirmeil a ràdh "chan fhaigh mi àite-fuirich oir tha am màl cho àrd. Tha mi air mo chuairteachadh le taighean leabaidh is breacaist agus màl goirid is taighean-samhraidh" ach nach do bheachdaich air pàirt a ghabhail sa chonaltradh phoblach.