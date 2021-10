Draghan mun Ghàidhlig san deasbad phoilitigeach

"Ma tha, mar èisimpleir, Buill-Phàrlamaid no gnìomhachasan no buidhnean poblach a' cur stad air maoineachadh airson a' chànain no poileasaidhean a tha a' cur taic ris a' chànan air sgàth 's gu bheil an t-eagal orra a thaobh nan deasbadan bhiodh sin a' cur dragh orm.