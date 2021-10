Pàrantan Dhùn Èideann a' sùileachadh taic

Thàinig car às ur dhan ghnothach cuideachd le manifesto taghaidh an SNP ag innse nach bu chòir sgoiltean ùra Gàidhlig a bhith air an stèidheachadh ri taobh sgoiltean Beurla mar as àbhaist, is am pàrtaidh cuideachd ag ràdh gun robh iad a' cur taic ri àrd-sgoil Ghàidhlig ann am meadhan Dhùn Èideann.