Luchd-obrach ambaileans a bharrachd aig tuath

"Tha seo a' cuideachadh gus an t-seirbheis againn a leasachadh aig àm nuair a tha an NHS san fharsaingeachd fon uallach as motha a bha a-riamh ann, is chì coimhearsnachdan air feadh na sgìre gu bheil sinn a' toirt piseach air an t-seirbheis", thuirt i.