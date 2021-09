Co-bhanntachd ag amas air mu 4,000 cosnadh ùr an Àird nan Saor

Tha BW Ideol mar-thà an sàs ann an leasachadh cumhachd ath-nuadhachail agus tha iad fhèin agus Ùghdarras Phort Àird nan Saor a-nis air a dhol ann an co-bhanntachd 's iad am beachd clàran concrait seòlaidh a thogail airson tuathan-gaoithe aig muir.