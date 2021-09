"Na Gèillibh an Long"

Cuairt bheag air falbh, bha an t-Ionad Trèanaidh Bodhaige, far an robh an sgioba ag obair air cardio agus a' togail chuideaman agus bha leigheas-bodhaige ri fhaighinn cuideachd. Goireas a chosg $1m, nach urrainn don chluba an leithid a cheannach gu ceart.