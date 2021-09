Anail Chinn Loch Seile, air a' mhullach

Chuala sinn gu leòr anns na làithean mu dheireadh gur e cluba an ìre mhath òg a th' ann an Ceann Loch Seile, an taca ri mòran eile ann an saoghal na h-iomain co-dhiù, is iad air an stèidheachadh ann an 1958 nuair a chaidh Cinn Tàile, Loch Aillse is Gleann Seile còmhla.