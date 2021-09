Lean gu dlùth

Tha an geama air an deireadh-sheachdain seo gu bhith eachdraidheil mar tha a h-uile geama eile, ach ann an dòighean a bharrachd - a' chiad turas ann an Gàidhlig air an TBh beò; Ceann Loch Seile a' nochdadh sa chuairt dheireannaich 'son a' chiad uair a-riamh; 50 bliadhna bhon chaidh Leabhar Bliadhna na Camanachd fhoillseachadh an toiseach - an Shinty Yearbook; 50 bliadhna cha mhòr bhon chaidh bonn Albert Smith a bhuileachadh air a' chluicheadair as fheàrr air an là.