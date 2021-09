Cùirt is Tribunal Fearainn na h-Alba gan cur còmhla

"Bidh gach cuid Cùirt an Fhearainn agus Tribunal an Fhearainn ag obair gu math an-dràsta, agus nar beachd-ne, anns a' chuid as motha de chùisean, bidh iad a' dèiligeadh ri gnothaichean gu h-èifeachdach an taobh a-staigh nan dleastanasan fa leth a th' aca," thuirt an Comann, anns an fhreagairt a thug iad don cho-chomhairle.