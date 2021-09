Là mòr san iomain

Tha suidheachadh Chovid-19 air ceist a chur mu choinneimh gheamaichean gu leòr sa chlàr ann an camanachd nam fear is nam ban aig an deireadh-sheachdain is bu chòir do luchd-taic am fiosrachadh as ùire a shireadh mus tèid iad gu geama.