Seirbheis bhan puist do Thaobh Sear Rois

"B' àbhaist do dh'oifis a' phuist a bhith a' fosgladh mu 9 uairean sa mhadainn, is bhiodh daoine a' tighinn a nuas a' faighinn a' phàipear is an uairsin a' tighinn gu oifis a' phuist, a' coinneachadh is a' còmhradh agus tha sinn air sin ionndrainn", thuirt e.