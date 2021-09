Là trang sa Phrìomh Lìog

Bha coltas ann gun robh Celtic an dùil gum biodh am Frangach a' fàgail san uinneig seo leis gun do cheannaich iad an cluicheadair-aghaidh Girogos Giakoumakis à VVV-Venlo mus do chuir Edouard ainm ri cùmhnant aig Palace. 'S e Giakoumakis a chuir an àireamh as motha de thadhail ann am Prìomh Lìog na h-Òlaind air an t-seusan seo chaidh, agus bidh luchd-taic Celtic an dòchas gun urrainn dha an dearbh rud a dhèanamh dhaibhsan am bliadhna.