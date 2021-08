Moladh do NHS na Gàidhealtachd airson 's mar a dhèilig iad ri burraidheachd

Thuirt an Dtr Ceanadach cuideachd nach deach an ceisteachan a chur gu dotairean-teaghlaich, fiaclairean agus eòlaichean-fradhairc a tha ag obair don ùghdarras slàinte ach nach eil air am fastadh leotha agus e den bheachd gum bu chòir an cuid bheachdan fhaighinn cuideachd.