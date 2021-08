An treas cuid de sgoiltean fo bhuaidh Chovid

Dh'innis iad gu bheil àireamh mhòr dhaoine a' cumail fa leth ann an àrd-sgoìltean ann am Baile nan Granndach, Ceann a' Ghiuthsaich, Cùil Lodair, agus Loch Abar, is gu bheil Bun-sgoil Ghàidhlig Loch Abair is Bun-sgoil na Aghaidh Mòire am measg bhun-sgoiltean far a bheil buaidh mhòr ann.