Covid am Baile nan Granndach

Thuirt NHS na Gàidhealtachd gum bu chòir dhan a h-uile sgoilear air an t-siathamh bliadhna aig Sgoil Ghràmair Bhaile nan Granndach fèin-aonarachadh airson deich là, is cùisean den bhìoras an dèidh bhith a' dol am meud thairis air na làithean mu dheireadh.