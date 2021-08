Teagamh mu dhùblachadh an A96

Ach ged a thèid dùblachadh an A9 a thoirt gu buil, tha an t-aonta eadar an SNP agus na h-Uainich air teagamh a chuir san obair air an A96. Fon aonta, thèid ath-sgrùdadh a dhèanamh air a' phròiseact feuch dè a' bhuaidh a bheireadh e air an oidhirp targaidean an Riaghaltais air atharrachadh na gnàth-shìde a choileanadh.