Moladh Linne Chrombaigh a leasachadh

Ged a bhios puirt a' farpais an aghaidh a chèile 'son chùmhnantan, 's ann a tha an aithisg a' moladh buidheann de phuirt a tha car faisg air a' chèile a bhith ag obair ann an co-bhanntachd is gum biodh seo aig cridhe leasachaidhean sa ghnìomhachas ann an Alba.