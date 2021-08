Rathaidean Ghallaibh "cunnartach"

"'S e an suidheachadh a th' ann, gu bheil dleastanas air an ùghdarras ionadail - Comhairle na Gàidhealtachd an seo - fo Earrann a h-Aon de dh'Achd nan Rathaidean (Alba) 1984, na rathaidean poblach a chumail ann an deagh staid.